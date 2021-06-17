В Мартунинском районе обнаружены останки тел трех военнослужащих

В результате поисковых работ, проведенных на оккупированных Азербайджаном территориях в Мартунинском районе, были обнаружены останки тел трех военнослужащих. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

В Армении будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления личности жертв.

После 44-дневной войны обнаружено 1579 тел.