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В Мартунинском районе обнаружены останки тел трех военнослужащих

В Мартунинском районе обнаружены останки тел трех военнослужащих

В результате поисковых работ, проведенных на оккупированных Азербайджаном территориях в Мартунинском районе, были обнаружены останки тел трех военнослужащих. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

В Армении будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления личности жертв.

После 44-дневной войны обнаружено 1579 тел.


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