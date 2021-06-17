Азиатские индексы - 17-06-21

ТОКИО, 17 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.93% и составил 29018.33 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.62% и составил 1963.57 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.21% и составил 3525.60 пункта, а HANG SENG вырос на 0.43% и составил 28558.59 пункта.