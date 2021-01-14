Предстоящие на 18 июня мероприятия
17:41, Июнь 17, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 18:38 Глава МИД РФ и генсек ОБСЕ обсудят Нагорный Карабах
- 18:12 В Мартунинском районе обнаружены останки тел трех военнослужащих
- 17:45 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 17-06-21
- 17:44 Азиатские индексы - 17-06-21
- 17:41 Предстоящие на 18 июня мероприятия
- 17:25 Власти США обозначили приоритеты для сотрудничества с Россией по Сирии
- 17:10 Посол ЕС в Армении призвал все партии способствовать проведению мирных выборов
- 16:51 Песков оценил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
- 16:49 Армен Саргсян принял делегацию ПА ОБСЕ, осуществляющую наблюдательскую миссию
- 16:46 В ЕС составили рейтинг городов с самым чистым воздухом
- 16:43 Азербайджанец, более недели считавшийся без вести пропавшим, в Агдаме взорвался на мине
- 16:26 Главное - гражданская воля: Пашинян приглашает граждан на площадь Республики
- 16:14 Омбудсмен призвал Пашиняна срочно подать иск в ЕСПЧ
- 16:00 На границе Вайоц Дзора проводятся интенсивные работы по формированию новых оборонительных рубежей
- 15:52 Умер актер из фильма "Танцор диско"
- 15:43 Байден одобрил идею признать день отмены рабства федеральным праздником
- 15:34 Сбой произошел на сайтах авиакомпаний США и австралийских банков
- 15:27 Представители блока «Честь имею» встретились с избирателями Ширакской области
- 15:23 ЕС и ВОЗ передали Армении 22 аппарата искусственного дыхания легких
- 15:20 Эрдоган объявил о встрече с Путиным
- 15:07 Сенаторы США планируют отменить разрешение на войну в Ираке
- 14:53 Васпурак Минасян перешел в «Пюник»
- 14:39 Для заседания НС за 4 часа также не было зарегистрировано достаточного количества депутатов
- 14:19 Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 741
- 14:16 В России выявили свыше 14 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки
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