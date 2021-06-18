“Ереванский бестселлер”: “Убежище. Дневник в письмах” - на первом месте, переводы, май, 2021

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку переведенных художественных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за май.

“Убежище. Дневник в письмах” Анны Франк - на первой горизонтальной. В этой книге - жизнь Анны Франк с 12 июня 1942 года по 1 августа 1944 года. Со страниц дневника мы по-новому воспринимаем Холокост, глазами человека, живущего “в задней части дома”. Анна была чистокровной еврейкой. В 13 лет она уже владела французским, английским, немецким и голландским языками. Она мечтала стать писательницей. Анна читала мировую литературу в оригиналах. Узнаете, что с ней случилось, когда в конце прочитаете дневник отца Анны, Отто Франка. Перевод: Анны Марии Маттари.

“Моя гениальная подруга” Елены Ферранте - на втором месте. Главные героини - вспыльчивая Лила и автор книги Елена. Они становятся женщинами, матерями, лидерами и всегда поддерживают сложную, иногда противоречивую дружбу. В романе сплетены истории Лилы и Елены, от их судьбоносной встречи в возрасте 10 лет до школьной юности. Роман “Моя гениальная подруга” - это трогательное созерцание, раскрывающее сущность дружбы, это история целой нации. Через истории жизни этих двух женщин Ферранте рассказывает историю района, города, страны, которая со временем меняет отношения между двумя главными героинями. Переводчик: Дженни Филян.

На третьем месте книга Наринэ Абгарян “Зулали”. Эта книга о горьком и счастливом мире людей, которые не замечают времени, не боятся парить и что-то смешное находят даже в трагедии. Мир стариков, детей и взрослых - людей, потерявших веру, но не отчаявшихся, раз и навсегда погружен в измерение, где сбываются мечты. Перевела Наринэ Гижларян.

На четвертом месте - книга Рэя Брэдбери “451 по Фаренгейту”. Жена поджигателя Гая Монтага – Милдред живет в реальности телевизионных стен их дома. Американское общество, преданное лишь развлечениям, давно уже не терпит книг, считая их источником несчастья, а тайники со спрятанными книгами выдаются поджигателям. Однако, в скором времени книги будут найдены и в доме Монтага. Физический побег - это также и путь возвращения к привычке думать. Книгу с оригинала перевела Лусине Ароян.

На пятом месте книга Шарля Азнавура “Мой отец, этот великан”. Азнавур представляет 16 новелл, украшенных юмором и воображением, которые полны сюрпризов, драматизма и философии счастья. 16 новелл и рассказов, написанных великим шансонье за долгие годы его жизни, и теперь представленных в одном сборнике. Перевел: Самвел Гаспарян.

На шестом месте - роман-аллегория Германа Гессе “Сидхарта”, впервые изданный в 1922 году. Он рассказывает о пути духовного самопознания современного Будды Гаутамы брахмана Сидхарты. Это девятый роман Гессе, написанный в лирическом стиле. Книга была опубликована в Америке в 1951 году и получила широкое распространение в 1960-х годах. Роман Гессе посвятил французскому драматургу, писателю Ромен Ролану. Перевел Ашот Алексанян.

“Безмолвный пациент” Алекса Михаэлидеса занимает седьмое место. Жизнь Алисии Беренсон кажется идеальной. Известная художница замужем за известным, модным фотографом, она живет в престижном районе Лондона. Однажды поздно вечером, когда ее муж Габриэль вернулся со съемок, Алисия выстрелила ему пять раз в лицо, после чего она не произнесла ни слова. Алисия отказывается говорить или объяснять ситуацию, что семейную трагедию превращает в еще большую тайну, разжигающую воображение общества. Алисия сразу становится знаменитой, она от рекламы и общественного внимания прячется в психиатрической больнице и становится безмолвной пациенткой. Тео Фабер - криминальный психотерапевт, он давно ждал возможности поработать с Алисией. Чтобы узнать, почему же она убила своего мужа, он решает заставить Алисию заговорить. Перевела Астхик Атабекян.

На восьмом месте “Бесконечная ночь” Агаты Кристи. Этот роман впервые был опубликован в 1967 году. При выборе названия писательница вдохновилась строками стихотворения «Песни невинности» английского поэта Уильяма Блейка. Агата Кристи однажды призналась, что «Бесконечная ночь» - ее любимое произведение, обычно она свои романы пишет за три-четыре месяца, однако этот был завершен за шесть недель. Перевод: Арпине Варданян.

На девятом месте - произведение современной турецкой писательницы Элиф Шафак “Стамбульский подкидыш”. В романе “Стамбульский подкидыш” автор поднимает множество проблем турецкого общества, в числе которых, Геноцид армян как непреодолимый комплекс психологии турка, занимает важнейшее место. Как и присуще Турции, после публикации книги в стране начался судебный процесс против автора, согласно известной 301 статье - оскорбление турецкой идентичности. На протяжении всего судебного процесса в Турции роман был запрещен, и лишь после того, как автор выиграла суд, книга была допущена к продаже. Перевела: Арпи Атабекян.

И десятое место занимает повесть Марка Арена “Рождественский ангел”. Каждый год на Рождество ангелы с неба спускаются на землю для того, чтобы исполнить мечты людей. Но помочь удается только тем, кого они видят. Ангел приходит на помощь и Кристине, и они влюбляются. Ангел оказывается перед дилеммой - оставить свою большую любовь и вернуться на небеса, или остаться на земле и стать обычным смертным... Перевел: Ованнес Айвазян.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).