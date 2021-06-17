Посол ЕС в Армении призвал все партии способствовать проведению мирных выборов

По инициативе руководителя делегации ЕС в Армении, посла Андреа Викторин 17 июня представители ПРООН в Армении, OxYGen Armenia и двух местных групп наблюдателей - «Очевидец» и «Независимый наблюдатель», встретились, чтобы подчеркнуть важность вклада ЕС в укрепление демократических избирательных процессов в Армении.

Как сообщает Арменпресс, организации являются основными получателями электорального финансирования ЕС, они оказывают техническую помощь в проведении выборов, помогают гражданам в доступе к информации и участию.

«Пора объединиться и преодолеть кризис в духе примирения и солидарности. Все поколения армян заслуживают лучшего будущего в мире и стабильности. Мы надеемся, что в Армении будут править в духе сотрудничества, ответственности и взаимного уважения. Я призываю всех участников избирательного процесса, их сторонников и тех, кто использует средства массовой информации и социальные сети, активизировать усилия, чтобы сделать 20 июня днем победы демократии во имя будущего армянских детей», - заявила посол Викторин.

В последние годы ЕС увеличил свои инвестиции в демократизацию и избирательную реформу. На выборах в начале 2021 года ЕС снова станет щедрым донором с финансовой поддержкой почти в 1 миллион евро. Как крупнейший донор, ЕС снова вносит важный вклад вместе с несколькими странами-членами ЕС в качестве «Team Europe».