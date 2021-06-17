Песков оценил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе может вернуться на круги своя, есть динамика и надежда, что удастся ситуацию выправить. Как передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Главное, что по комплексному плану.... может вернуться, все может вернуться на круги своя, есть определённая динамика. И мы рассчитываем, что там удастся ситуацию из нынешнего состояния вывести",- сказал Песков, говоря о затронутой на саммите РФ-США иранской проблематике.

Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.