Азербайджанец, более недели считавшийся без вести пропавшим, в Агдаме взорвался на мине

43-летний азербайджанец, Джасрат Хатамханов, пропавший с 8 июня, был найден мертвым в Агдамском районе Арцаха.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили азербайджанские СМИ.

Выяснилось, что мужчина погиб от взрыва мины. Правоохранительные органы принимают меры по изъятию тела Хатамханова.

«По предварительным данным, он незаконно пересек территорию, находящуюся под контролем азербайджанских сил, но еще не очищенную от мин. Его тело было найдено 16 июня в Агдамском районе», - сообщают азербайджанские СМИ.