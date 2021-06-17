Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июнь

Азербайджанец, более недели считавшийся без вести пропавшим, в Агдаме взорвался на мине

Азербайджанец, более недели считавшийся без вести пропавшим, в Агдаме взорвался на мине

43-летний азербайджанец, Джасрат Хатамханов, пропавший с 8 июня, был найден мертвым в Агдамском районе Арцаха.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили азербайджанские СМИ.

Выяснилось, что мужчина погиб от взрыва мины. Правоохранительные органы принимают меры по изъятию тела Хатамханова.

«По предварительным данным, он незаконно пересек территорию, находящуюся под контролем азербайджанских сил, но еще не очищенную от мин. Его тело было найдено 16 июня в Агдамском районе», - сообщают азербайджанские СМИ.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации