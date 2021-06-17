Главное - гражданская воля: Пашинян приглашает граждан на площадь Республики

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, возглавляющий избирательный список партии «Гражданский договор», подчеркивает, что важно, чтобы 17 июня все участвовали на митинге, что было бы констатацией гражданской воли и единства. Как сообщает «Арменпресс», Пашинян заявил об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook.

«До нашего финального предвыборного митинга осталось ровно 4 часа, он должен стать нашим крупнейшим мероприятием этой предвыборной кампании», - сказал Пашинян.

Он напомнил место и время проведения митинга - на площади Республики в 20:00. Пашинян выступит на митинге с программной речью, расскажет, что надо делать.

«Однако самым важным для сегодняшнего события должно быть присутствие каждого из вас на Площади Республики - фиксация гражданской воли, единства в Армении, чем мы однозначно признаем, что у Армении есть будущее, есть будущее. И народ обязательно победит на предстоящих парламентских выборах», - заявил он, добавив, что ждет все на площади Республики.