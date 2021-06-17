Омбудсмен призвал Пашиняна срочно подать иск в ЕСПЧ 

Защитник прав человека Армении Арман Татоян направил исполняющему обязанности премьер-министра Николу Пашиняну письмо, в котором поднял вопрос о срочном межгосударственном иске в Европейский суд по правам человека в связи с немедленным выводом Вооруженных сил Азербайджана с территории Армении, их удаления от сел и дорог между общинами и созданием зоны безопасности. Как передает «Арменпресс», об этом Арман Татоян написал на своей странице в Facebook.

“Сегодня в письме исполняющему обязанности премьер-министра Армении я поднял вопрос о срочном межгосударственном иске в Европейский суд по правам человека, в связи с немедленным выводом Вооруженных сил Азербайджана с территории Армении, их удаления от сел и дорог между общинами и созданием зоны безопасности.

В письме я отметил, что Омбудсмен предоставит правительству все собранные доказательства, которые подтверждают нарушения Европейской конвенции и обосновывают настоятельную необходимость зоны безопасности.

В частности, уже в нескольких предыдущих заявлениях я отмечал, что присутствие азербайджанских вооруженных служащих вблизи сел Гегаркуника и Сюника и на дорогах между общинами Сюника, их действия нарушают следующие права жителей этих сел, гарантированные Европейской конвенцией по правам человека:

1) Право на жизнь, Статья 2 Европейской Конвенции по правам человека;

2) Право на свободу и личную неприкосновенность, Статья 5 Европейской Конвенции по правам человека;

3) Право на уважение частной и семейной жизни, Статья 8 Европейской Конвенции по правам человека;

4) Право собственности, Статья 1 Протокола 1;

5) Право на свободу передвижения, Статья 2 протокола 4 и др.

То же самое касается и азербайджанских флагов и вывесок, любой их техники и их вооруженных сил”, - написал Арман Татоян.