На границе Вайоц Дзора проводятся интенсивные работы по формированию новых оборонительных рубежей

Вооруженные силы Армении продолжают укреплять государственную границу Республики Армения, формировать новые оборонительные рубежи в районах, граничащих с территориями, оказавшимися после последней Арцахской войны под контролем Вооруженных сил Азербайджана. Ведется интенсивная работа по строительству новых оборонительных рубежей и на границе Вайоц Дзора. Как сообщает «Арменпресс», 16 июня группа представителей армянских СМИ в сопровождении представителей Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения посетила новые военные базы, расположенные в направлении Джермука, чтобы ознакомиться с приграничной обстановкой и с проводимыми работами.

В беседе с журналистами командиры войсковой части, охраняющей данный участок государственной границы, подчеркнули, что армянские силы полностью контролируют ситуацию, они в любой момент готовы выполнить свои задачи.

Фото: Татев Дурян

«После заявления от 9 ноября мы, военные, выполнили поставленные перед нами задачи. С 17 по 29 ноября полк построил новый оборонительный пост, на котором мы сейчас и находимся. Государственная граница охраняется на вверенном полку участке. Он добавил, что погодные условия лишь месяц как позволили вести на позициях активную работу. Между тем процесс строительства, оснащения, оборудования и усиления военных позиций - это очень сложный, трудоемкий и к тому же постоянный процесс.

Обстановка на этом участке государственной границы Армении была мирной. Военнослужащие позиции заявили, что никаких агрессивных действий со стороны противника и инцидентов здесь не было.

Азербайджанские позиции находятся на разных расстояниях, местами - в 1 000 м., местами - в 1 500 м, а кое-где - всего лишь на расстоянии 100 - 150 м. Палатки врага можно было увидеть невооруженным глазом.

По словам командира войсковой части, противник в районе, который посетили журналисты, не продвигался. Но было нарушение границы на одном участке границы, вверенной полку. Это произошло во время известных событий 12 мая, когда вооруженные силы Азербайджана на нескольких участках вторглись на территорию Республики Армения. Полковник Мартиросян не сообщил подробностей инцидента, попросив принять за основу официальные данные Минобороны. В любом случае, по словам ответственных военных, пограничная обстановка в указанном районе спокойная.

«Напряжения у нас нет, пока не было и провокационных действий со стороны противника», - сказал полковник Мартиросян, подчеркнув, что пограничные части Армянской армии, в том числе и пограничная охрана данного района, всегда готовы к выполнению своих задач, готовы противостоять любым провокациям и посягательствам противника. Это относится и к обычным дням службы, и к праздничным дням и к национальным мероприятиям, включая и внеочередные парламентские выборы 20 июня.

«В такие дни повышается бдительность личного состава, к выполнению боевой задачи привлекаются дополнительные силы и средства, и мы в любой момент готовы, выполнить поставленные перед нами задачи», - подчеркнул командующий войсковой частью.