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Умер актер из фильма "Танцор диско"

Умер актер из фильма "Танцор диско"

Индийский актер и общественный деятель Чандрашекхар умер в возрасте 98 лет в Мумбае. Как передает Арменпресс, об этом пишет India Today со ссылкой на его родственников.

По данным издания, причиной смерти стали возрастные заболевания.

Чандрашекхар родился 3 июля 1922 года в Индии. Пик его актерской карьеры пришелся на 50-60-е годы. Он снялся в 172 фильмах. Наибольшую популярность получил после роли в фильме "Танцор диско" (1982).


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