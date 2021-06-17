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Байден одобрил идею признать день отмены рабства федеральным праздником

Байден одобрил идею признать день отмены рабства федеральным праздником

Президент США Джо Байден поддержал выдвинутую рядом законодателей инициативу признать федеральным праздником День освобождения рабов в стране, который отмечается 19 июня. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг Белый дом, указав на своем сайте, что президент США "подпишет в 15:30 по местному времени (22:30 мск) соответствующий законопроект".

"В связи с этим президент и вице-президент [Камала Харрис] выступят с речами в Восточной комнате Белого дома", - отмечается в заявлении.

Во вторник члены Сената Конгресса США единогласно одобрили проект закона, закрепляющий статус федерального праздника за днем отмены рабства. На следующий день этот документ утвердила Палата представителей. Как подчеркнуло в четверг агентство Associated Press (AP), из 429 проголосовавших конгрессменов только 14 выступили против, и все они - республиканцы. "Наши федеральные праздники отражают важнейшие вехи в истории страны, и отмена рабства - одна из таких вех", - приводит AP слова члена Палаты представителей от штата Нью-Йорк Кэролин Мэлони.

Конец рабству в США положил 16-й президент Авраам Линкольн (1809-1865): он издал 1 января 1863 года прокламацию об освобождении рабов. Документ, однако, из-за сопротивления южных штатов не вступил в силу де-факто до окончания Гражданской войны в США (1861-1865). В декабре 1865 года была принята 13-я поправка к Конституции, фактически отменившая рабство на всей территории страны.


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