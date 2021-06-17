Байден одобрил идею признать день отмены рабства федеральным праздником

Президент США Джо Байден поддержал выдвинутую рядом законодателей инициативу признать федеральным праздником День освобождения рабов в стране, который отмечается 19 июня. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг Белый дом, указав на своем сайте, что президент США "подпишет в 15:30 по местному времени (22:30 мск) соответствующий законопроект".

"В связи с этим президент и вице-президент [Камала Харрис] выступят с речами в Восточной комнате Белого дома", - отмечается в заявлении.

Во вторник члены Сената Конгресса США единогласно одобрили проект закона, закрепляющий статус федерального праздника за днем отмены рабства. На следующий день этот документ утвердила Палата представителей. Как подчеркнуло в четверг агентство Associated Press (AP), из 429 проголосовавших конгрессменов только 14 выступили против, и все они - республиканцы. "Наши федеральные праздники отражают важнейшие вехи в истории страны, и отмена рабства - одна из таких вех", - приводит AP слова члена Палаты представителей от штата Нью-Йорк Кэролин Мэлони.

Конец рабству в США положил 16-й президент Авраам Линкольн (1809-1865): он издал 1 января 1863 года прокламацию об освобождении рабов. Документ, однако, из-за сопротивления южных штатов не вступил в силу де-факто до окончания Гражданской войны в США (1861-1865). В декабре 1865 года была принята 13-я поправка к Конституции, фактически отменившая рабство на всей территории страны.