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Сбой произошел на сайтах авиакомпаний США и австралийских банков

Сбой произошел на сайтах авиакомпаний США и австралийских банков

В работе сайтов нескольких американских авиакомпаний в четверг зафиксированы массовые сбои, сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов.

В частности, речь идет о сайтах компаний American Airlines и Delta Air Lines.

Согласно данным Downdetector, проблемы в работе сайта American Airlines начали возникать с 07:32 по Москве,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Кроме того, сбои произошли также в работе сайтов некоторых австралийских банков, среди которых - ANZ, Westpac и Commonwealth Bank. Большинство пользователей жалуются на проблемы с работой интернет-банка.


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