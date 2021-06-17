ЕС и ВОЗ передали Армении 22 аппарата искусственного дыхания легких

Европейский Союз и ВОЗ передали в дар Министерству здравоохранения Армении 22 аппарата искусственного дыхания, которые могут спасти жизни пациентов с COVID-19 в случае тяжелого течения заболевания. Об этом «Арменпресс» сообщили в представительстве Евросоюза в Армении.

Аппараты были предоставлены в рамках большего пакета помощи по предотвращению распространения COVID-19 в стране.

Глава представительства ЕС в Армении Андреа Викторин вместе с заместителем министра здравоохранения Армении Леной Нанушян и представителем ВОЗ в Армении Егором Зайцевым посетили Национальный центр лекарств и медицинских товаров Министерства здравоохранения Армении, чтобы получить новую партию оборудования.

«Европейский Союз поддерживает Армению, продолжая содействовать укреплению потенциала системы здравоохранения. Обеспечение адекватного реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения во время эпидемии Covid-19 имеет жизненно важное значение для спасения жизней. Вместе мы будем сильнее, мы быстрее преодолеем эпидемию», - сказала посол ЕС в Армении Андреа Викторин.

При тяжелом течении болезни первостепенное значение имеют аппараты искусственного дыхания, которые помогают дышать, снабжая организм кислородом, регулируя количество воздуха в дыхательных путях, легких, а также чередование фаз дыхания и выдоха.

При тяжелом течении заболевания первостепенное значение имеют устройства искусственного дыхания, которые помогают дышать, снабжая организм кислородом и регулируя количество воздуха в дыхательных путях и легких, а также чередование фаз вдоха и выдоха.