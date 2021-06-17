Эрдоган объявил о встрече с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает «Арменпресс», ссылаясь на азербайджанские СМИ, глава Турции сообщил, что в ближайшее время состоится двусторонняя встреча.

Эрдоган также не исключил, что подписанное в Шуши соглашение об углублении сотрудничества между Турцией и Азербайджаном может включать и создание турецкой военной базы в Азербайджане.

«Это не выходит за рамки положений заявления. Эта тема может быть раскрыта в ходе консультаций Алиева с Путиным. Во время наших переговоров это можно сделать и по-другому», - заявил Эрдоган.