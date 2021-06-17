Сенаторы США планируют отменить разрешение на войну в Ираке

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил 16 июня о том, что намерен внести на рассмотрение сенаторов законопроект об отмене разрешения применения военной силы в Ираке, которое было принято в 2002 году. Об этом сообщает Associated Press. По мнению сенаторов, поддерживающих такое решение, это необходимо для ограничения военных полномочий президента.

Шумер отметил, что разрешение, выданное в 2002 году, больше не требуется в 2021 году, так как война в Ираке закончилась почти 10 лет назад. Он пояснил, что новый документ позволит не допустить возможность для "оправдания военного авантюризма" со стороны президента.

В качестве примера сенатор привел распоряжение о ракетном обстреле иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году. Тогдашний президент США Дональд Трамп санкционировал атаку опираясь на разрешение 2002 года.

В Белом доме также поддержали законопроект, подчеркнув, что эта норма не повлияет на текущие военные операции США. Администрация президента США Джо Байдена добавила, что он готов работать с Конгрессом над заменой устаревших разрешений на применение военной силы. Президент США согласен оставить те полномочия, которые позволят защитить граждан от террористических угроз,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Также часть законодателей считает, что нужно пересмотреть и резолюцию 2001 года о борьбе с терроризмом, принятую после атак 11 сентября и отменить разрешение на применение силы в Ираке от 1991 года, которое сохраняет силу.

Решение о выводе американских войск из Ирака было принято в 2011 году. Последняя колонна армии США покинула территорию страны через границу с Кувейтом в ночь на 18 декабря того года.