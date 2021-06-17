В России выявили свыше 14 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 057, до 5 264 047. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,27%.

В настоящее время в России продолжают лечение 296 350 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 11 205, до 4 839 705.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 416 против 396 днем ранее; это максимальный показатель с 23 марта,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,43%, следует из данных штаба.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 195, до 1 260 089.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,49%. Днем ранее было выявлено 5 782 случая.

За сутки в Москве зарегистрировали 73 смерти из-за коронавируса (против 75 днем ранее), их общее число составило 21 198, следует из сообщения штаба.

По выздоровлению выписали 3 636 пациентов за сутки, за все время выздоровели 1 106 615. В настоящее время в столице продолжают лечение 132 276 человек.