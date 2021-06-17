Блок «Честь имею» не считает вероятным второй тур внеочередных парламентских выборов

Блок «Честь имею» второй тур внеочередных парламентских выборов не считает вероятным, так как уверен, что в первом туре национальная оппозиция получит 50 + 1 голос.

«Я думаю, что в первом туре национальная оппозиции получит 50 + 1 голос. В Армении к власти придут национальные силы, одной из которых, несомненно, будет блок «Честь имею». Я не вижу второго тура. В первом же туре национальные силы и армянский народ добьются успеха», - как сообщает «Арменпресс», заявил на пресс-конференции официальный представитель блока «Честь имею» Эдуард Шармазанов.

Согласно его словам, на выборах 20 июня армянский народ должен твердо и четко выразить свое гражданское решение.