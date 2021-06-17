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Блок «Честь имею» не считает вероятным второй тур внеочередных парламентских выборов

Блок «Честь имею» не считает вероятным второй тур внеочередных парламентских выборов

Блок «Честь имею» второй тур внеочередных парламентских выборов не считает вероятным, так как уверен, что в первом туре национальная оппозиция получит 50 + 1 голос.

«Я думаю, что в первом туре национальная оппозиции получит 50 + 1 голос. В Армении к власти придут национальные силы, одной из которых, несомненно, будет блок «Честь имею». Я не вижу второго тура. В первом же туре национальные силы и армянский народ добьются успеха», - как сообщает «Арменпресс», заявил на пресс-конференции официальный представитель блока «Честь имею» Эдуард Шармазанов.

Согласно его словам, на выборах 20 июня армянский народ должен твердо и четко выразить свое гражданское решение.


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