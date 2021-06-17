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Временно будет прекращена подача газа по некоторым адресам улицы Тихого Дона

Временно будет прекращена подача газа по некоторым адресам улицы Тихого Дона

ЗАО «Газпром Армения» сообщает, что для проведения плановых работ 18-го июня с 10: 00 до 16:00 будет прекращена подача газа газопотребителей многоквартирных домов 15, 17, 19 по улице Тихого Дона административного района Эребуни города Ереван.

«Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04», - говорится в сообщении, распространенном компанией «Газпром Армения».


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