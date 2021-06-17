Временно будет прекращена подача газа по некоторым адресам улицы Тихого Дона

ЗАО «Газпром Армения» сообщает, что для проведения плановых работ 18-го июня с 10: 00 до 16:00 будет прекращена подача газа газопотребителей многоквартирных домов 15, 17, 19 по улице Тихого Дона административного района Эребуни города Ереван.

«Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04», - говорится в сообщении, распространенном компанией «Газпром Армения».