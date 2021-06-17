В некоторых областях ожидаются высокие риски возникновения пожаров

В ближайшие 5 дней в Араратской долине, в предгорьях, в долинах Сюника, в предгорьях Вайоц Дзора ожидаются высокие риски возникновения пожаров.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга сообщает, что интенсивность ультрафиолетового излучения ожидается выше нормы. Рекомендуется с 11:00 до 17:00 избегать прямых солнечных лучей.

17, с 18 по 22 июня на территории республики ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный, скорость ветра - 5-10 метров в секунду. Температура воздуха существенно не изменится.

17, с 18 по 22 июня в Ереване осадков не ожидается.