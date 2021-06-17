Прекращены депутатские полномочия Амазаспа Даниеляна

Председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян подписал протокол о прекращении полномочий депутата НС Амазаспа Даниеляна.

Об этом «Арменпресс» уведомился с официального сайта НС.

В частности, в протоколе говорится, что на основании заявления депутата об отставке, и руководствуясь требованием пункта 6 части 1 статьи 154 «Регламента Национального собрания» Конституционного закона, полномочия избранного по общегосударственному избирательному списку блока партий «Мой шаг» депутата Амазаспа Даниеляна считать прекращенными.

Амазасп Даниелян подал в отставку 9 июня.