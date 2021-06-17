Режим ЧС ввели на востоке Крыма из-за ливня

Режим ЧС решили ввести на востоке полуострова, где с ночи выпало две месячные нормы осадков, сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин на своей странице в фейсбуке в четверг.

Подтоплены пять муниципальных образований. По словам Бороздина, в Керчи продолжается эвакуация людей, они будут размещены в гостиницах и на базах отдыха, обеспечены трехразовым питанием,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как сообщалось, на востоке Крыма выпало почти две месячные нормы осадков - 82 мм, вышла из берегов река Мелек-Чесме. По последним данным, подтопило 236 домов и больницу Керчи. Центр города обесточен, движение затруднено, в некоторых районах вода дошла до крыш машин. Спасатели эвакуируют жителей на лодках в пункт временного размещения.

Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила журналистам, что в течение дня еще ожидаются очень сильные дожди, они прекратятся только к середине пятницы.

Дожди идут в Крыму с конца мая практически ежедневно. МЧС объявило на 17 июня очередное штормовое предупреждение.