У меня нет невыполненных обещаний: Кочарян встретился с жителями Вардениса

Второй президент Армении Роберт Кочарян, возглавляющий предвыборный список блока «Айастан», разделил стоящие перед Арменией проблемы на три группы: проблемы безопасности, экономический кризис и внутриполитический кризис. Как сообщает «Арменпресс», Кочарян на встрече с жителями Варденисской общины сказал, что, с приходом к власти, они возьмут на себя тяжелую ношу, но его команда способна решить эти проблемы.

«Уважаемые жители Вардениса, проблемы, стоящие перед нашей страной, можно разделить на три группы. Первая - вопрос безопасности. Вы эту проблему ощущаете так же остро, как и Сюник - незащищенные границы, состояние Армии. Вторая проблема связана с экономической ситуацией: сегодня, по сути, у нас экономический кризис, который будет углубляться, растет безработица, растет бедность, эмиграция. Третья группа - это внутриполитическая ситуация. Если бы не было внутриполитического кризиса, не было бы и досрочных выборов», - сказал Кочарян.

Второй президент Армении понимает, что в предвыборный период многие граждане скептически относятся к его обещаниям.

«Нам просто нужно посмотреть, есть ли у людей пройденный путь, или нет его, имеют ли люди репутацию лжецов или нет. Думаю, все вокруг знают, кто лжет, и кто держит свое слово. У меня нет невыполненных обещаний. Когда я приехал в Армению, Соткский рудник не работал, цены на золото были на ужасном уровне. Я поставил цель. Спустя 7 - 8 месяцев рудник заработал, а потом начал развиваться. Вот так надо работать», - подчеркнул Кочарян.

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня. В избирательной кампании принимают участие 25 политических сил: 21 партия, 4 блока.