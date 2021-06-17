ФФА начинает голосование по определению лучших сезона VBET Премьер-лиги Армении
13:31, 17 Июнь, 2021
Федерация футбола Армении начинает голосование по определению «Лучшего футболиста сезона 2020/2021 VBET Премьер-лиги Армении» и «Лучшего тренера сезона 2020/2021 VBET Премьер-лиги Армении».
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Лучшего футболиста и лучшего тренера сезона VBET Премьер-лиги Армении выберут СМИ, главные тренеры и капитаны клубов VBET Премьер-лиги Армении.
За звание лучшего футболиста поборятся 22 футболиста, за звание лучшего тренера - 3 тренера.
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