США заявили, что Россия заинтересована в милитаризации Арктики

США считают, что Россия заинтересована в большей милитаризации Арктики, в то время как Вашингтон желает, чтобы регион оставался регионом мирного сотрудничества.

"Они (Россия - ИФ) заявляют, что разделяют нашу убежденность в том, что Арктика должна оставаться зоной мирного сотрудничества. (...) Но у нас есть две проблемы. Одной из них являются шаги, которые, как мы видим, предпринимает Россия, предполагающие, что она заинтересована в большей милитаризации региона, и мы считаем, что это прямо противоречит нашим заявленным желаниям обеспечить, чтобы Арктика оставалась областью мирного сотрудничества", - заявил высокопоставленный чиновник администрации США в ходе брифинга, текст которого распространил госдеп.

Другой проблемой он назвал Северный морской путь,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Чиновник уточнил, что президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин обсудили вопрос взаимодействия в Арктике в ходе саммита, прошедшего 16 июня в Женеве.

"Мы ясно заявляем о своей решимости сохранить Арктику как регион для мирного сотрудничества. И об этом шла дискуссия", - подчеркнул он.

Путин заявил после переговоров с Байденом о том, что Россия готова оказывать содействие всем заинтересованным странам и компаниям в освоении Северного морского пути.