Правительство выделило земельные участки для строительства детского городка в Араратской области

В Араратской области будет построен творческий центр «Детский городок». Как сообщает «Арменпресс», на заседании 17 июня правительство одобрило проект постановления о предоставлении земель общины в дар.

Об этом, представляя проект, сообщил заместитель министра территориального управления и инфраструктур Ваче Тертерян. «Проектом решения предлагается одобрить предложение руководителей двух общин Араратской области - Шаумян и Таперакан о предоставлении земельных участков, являющихся общинной собственностью. Это обусловлено реализацией программы «Детский городок» (творческий центр), инициированной «Армянским Каритасом» », - сказал Тертерян.

Он добавил, что речь идет о 14,9 га земли в Шаумяне и 10,2 га в Таперакане, в целом - 25,1 га земли.

Программа надлежащим образом была представлена в правительство Республики Армения, и соответствующим решением вице-премьера была признана положительной. Ожидаемые инвестиции, предлагаемые программой, составят около 20 миллионов долларов.

«Должен быть построен образовательный комплекс, инклюзивный творческий центр, где будут реализовываться комплексные программы развития детей старше 14 лет, направленные на достижение доступной профессиональной ориентации, развитие жизненных навыков, возможности получения качественного образования», - сказал Тертерян.

Инвестиции будут осуществлены с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2026 года.

Исполняющий обязанности вице-премьера Тигран Авинян добавил, что это один из достаточно долго обсуждаемых проектов. «И этим решением правительства, де-факто, помимо дарения земли, мы одобряем и эту программу. Были долгие обсуждения с Министерством труда и социальных дел, и в некоторой степени наши опасения по поводу инклюзии развеялись», - сказал он.