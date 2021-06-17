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В 8 км к северо-западу от села Елпин произошло землетрясение

В 8 км к северо-западу от села Елпин произошло землетрясение

17 июня в 10:42 по местному времени (06:42 по Гринвичу) сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Армении, в 8 км к северо-западу от села Елпин Вайоц Дзорской области, на глубине 10 км зарегистрировала землетрясение магнитудой в 2,7, с координатами 39,86 северной широты и 45,04 ⁰ восточной долготы. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей МЧС Армении.

Сила землетрясения в эпицентре составила 3-4 балла.

Землетрясение силой в 2-3 балла ощущалось в селах Ланджар и Зангакатун Араратской области.


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