В Гегаркуникской области провакцинированы 4 569 граждан

В Гегаркуникской области продолжается вакцинация от Covid 19.

Как сообщила «Арменпресс» начальник Управления здравоохранения и социального обеспечения Гегаркуникской областной администрации Лусине Варданян, по состоянию на 15 июня 2021 года в области уже проведено 4 569 прививок. Из вакцинированных граждан 1 675 получили первую дозу вакцины «AstraZeneca» и 27 уже получили вторую дозу той же вакцины. Первую дозу вакцины «Спутник V» получили 1 209 граждан, вторую дозу этой же вакцины - 819 граждан. Вакциной «Коронавак» вакцинировано 839 граждан.

Среди вакцинированных - сотрудники администрации Гегаркуникской области, Министерства по чрезвычайным ситуациям, медицинские работники и граждане из разных общин.

Хосров Хлгатян