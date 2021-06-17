Из озера Севан для орошения выпущено 43 млн 404 000 кубометров воды
13:07, 17 Июнь, 2021
По состоянию на 16 июня 2021 года из озера Севан выпущено 43 миллиона 404 000 кубометров воды.
Как сообщили «Арменпресс» в Службе Армгидромет МЧС Армении, по состоянию на тот же день уровень воды озера Севан находился на отметке 1 900 метров 86 сантиметров над уровнем моря, что на 3 сантиметра выше отметки того же дня предыдущего года.
С января по 16 июня 2021 года по водному тоннелю Арпа-Севан в озеро Севан поступило 119 миллионов 404 000 кубометров воды.
Хосров Хлгатян
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