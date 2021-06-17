Из озера Севан для орошения выпущено 43 млн 404 000 кубометров воды

По состоянию на 16 июня 2021 года из озера Севан выпущено 43 миллиона 404 000 кубометров воды.

Как сообщили «Арменпресс» в Службе Армгидромет МЧС Армении, по состоянию на тот же день уровень воды озера Севан находился на отметке 1 900 метров 86 сантиметров над уровнем моря, что на 3 сантиметра выше отметки того же дня предыдущего года.

С января по 16 июня 2021 года по водному тоннелю Арпа-Севан в озеро Севан поступило 119 миллионов 404 000 кубометров воды.

Хосров Хлгатян