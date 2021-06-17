Национальный парк «Севан» выделил 6 земельных участков с правом на застройку

ГНКО “Национальный парк «Севан” ” из земель, предоставленных на право безвозмездного бессрочного пользования, находящихся на территории от первой до второй подзоны центральной экологической зоны озера Севан, на конкурсной основе выделил 6 шесть земельных участков. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве окружающей среды Армении.

Согласно решению правительства N 1578-N от 18.12.2008 г., выдвигаются следующие минимальные требования:

Площадь земельного участка, условия аренды и/или права строительства, в случае строительства, срок его реализации, размер арендной платы за земельный участок;

Размер планируемых инвестиций, включая финансовые гарантии (согласно требованиям Гражданского кодекса Республики Армения);

Меры, предпринимаемые по охране окружающей среды;

Соответствие деятельности, осуществляемой на праве аренды и (или) строительству на землях особо охраняемых территорий, требованиям, установленным законодательством Республики Армения в отношении отдельных зон особо охраняемых территорий;

Эти условия должны быть представлены в тендерных пакетах. Более того, в случае получения права аренды и/или строительства в тендерных пакетах должны быть представлены следующие условия:

При необходимости наличие разрешения на водопользование в установленном порядке;

Обеспечение территории питьевой и хозяйственной водой;

Установка локальных очистных сооружений, в том числе септических колодцев (отстойников);

Наличие санузлов;

Обеспечение на территории санитарно-гигиенических условий;

При необходимости получение положительного заключения экспертизы в соответствии с Законом об оценке и экспертизе воздействия на окружающую среду;

При необходимости получение соответствующего разрешения на строительство в порядке, установленном Законом о градостроительстве.

Конкурс состоится 15 июля 2021 года в 15:00, по адресу г. Ереван, Дом правительства 3, 5 этаж, тел. + 374 11 818506 и +374 11 818514.

Победителем конкурса станет участник, программа которого получит одобрение, и которая предложит максимальную сумму.

Участки не перегружены сервитутом.

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