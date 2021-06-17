Родители без вести пропавших военнослужащих встречаются с Пашиняном

Родители без вести пропавших военнослужащих в правительстве встречаются с исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном. Как передает «Арменпресс», помощник Пашиняна Наири Саргсян сообщил журналистам, что встречу запросили родители без вести пропавших военнослужащих.

Относительно количества без вести пропавших военнослужащих, Наири Саргсян заявил, что на данный момент их 275 человек.

«По состоянию на ноябрь у нас было более 1 000 пропавших без вести. Позже тесты ДНК выявили останки без вести пропавших», - сказал он, добавив, что тела более 800 без вести пропавших были опознаны и захоронены. Наири Саргсян также уточнил, что Фонд страхования военнослужащих публикует количество людей, которые ежемесячно получали от фонда по 300 000 драмов, за весь период, когда военнослужащий считался без вести пропавшим.

Аппарат третьего президента Армении Сержа Саргсяна опубликовал документ, в котором представлен отчет о фактических расходах Фонда страхования солдат. Аппарат третьего президента обратил внимание на то, что число без вести пропавших в документе - 1 064, тогда как ранее Никол Пашинян в парламенте заявлял, что без вести пропали 321 человек.