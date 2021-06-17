Наблюдательская группа СНГ будет следить за парламентскими выборами в Армении

Международные наблюдатели Межпарламентской ассамблеи СНГ начинают краткосрочный мониторинг внеочередных парламентских выборов в Армении. Как сообщает «Арменпресс», 19 июня наблюдатели примут участие в торжественной церемонии возложения цветов на территории комплекса «Мать-Армения» в Ереване. На этот же день запланировано несколько встреч в Национальном собрании Армении. Группа мониторинга проведет обсуждения с руководством парламента, а также с представителями предвыборных штабов политических сил, участвующих в выборах. Запланированы встречи с руководителями предвыборных штабов парламентских сил «Процветающая Армения», «Гражданский договор», «Посвещенная Армения».

На 19 июня запланирована встреча с председателем ЦИК Тиграном Мукучяном. В ходе встречи планируется обсуждение избирательного процесса. Затем представители наблюдательской миссии встретятся с представителями блоков «Айастан», «Честь имею» и «Наш дом - Армения».

Представители наблюдательской миссии продолжат свою работу 20 июня, в день голосования. Во второй половине дня у них запланирована встреча с представителями БДИПЧ / ОБСЕ. 21 июня наблюдатели от СНГ проведут итоговую пресс-конференцию.

Наблюдатели СНГ миссию в Армению проводят по приглашению спикера Национального собрания Армении Арарата Мирзояна.