Манвел Хачатрян назначен директором Государственного театра пантомимы

Актер, режиссер Манвел Хачатрян назначен директором Ереванского государственного театра пантомимы.

«Арменпресс» это стало известно с официальной страницы театра в Facebook.

«Желаем всем нам удачи и плодотворной деятельности. Пусть новое назначение будет сопровождаться полными залами и неумолкаемыми аплодисментами», - говорится в сообщении.

Ранее театр сообщал, что 15 июня истек срок полномочий директора Театра пантомимы Арама Ходжояна.

«За последние 10 лет, сначала в качестве помощника режиссера, а затем в качестве режиссера, Арам Ходжоян своей энергией и работоспособностью поднял наш театр на новый уровень и доказал, что директор, глубоко знающий искусство пантомимы и с умом применяющий тонкости менеджмента, должен фиксировать такие результаты, которые мы не имели за всю 47-летнюю историю театра.

В театре мы к нему обращаемся по имени, Арам. Он сам так хотел. И естественно, что в театре должна была быть создана семейная атмосфера.

Спасибо, дорогой Арам», - говорят все служащие театра.

Манвел Хачатрян родился 12 апреля 1981 года. Окончил Ереванский государственный институт театра и кино. С 2008 года он как актер и постановщик служил в Русском драматическом театре им. К. Станиславского.

Сыграл в театре ряд ролей: в пьесах: А. Чехова «О мадам, о месье» (Гришка-Ливанов), Р. Кавози «Фельдфебель Баттерфляй» (Марко), Г. Слуцкого «Маньяк» (маньяк), П. Гладилина «Другой человек» (Он) и ряд других ролей.

В 2012 году он получил премию «Артавазд» в номинации «Лучшая мужская роль», за исполнение главной роли маньяка в спектакле «Маньяк».