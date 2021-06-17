Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

16 июня исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян провел телефонный разговор с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу. Как передает «Арменпресс», минобороны Республики Армения сообщило, что главы оборонных ведомств двух стратегических союзников обсудили пути урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе. Вагаршак Арутюнян отметил, что армянская сторона с уважением относится к призывам структур государств-партнеров урегулировать вопрос мирным путем, добавив, что позиция армянской стороны неизменна. Представители Вооруженных сил Азербайджана должны покинуть суверенные территории Республики Армения без каких-либо предварительных условий.

Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу обсудили также размещение российских пограничников на участках армяно-азербайджанской границы в Сюникской и в Гегаркуникской областей Республики Армения.

Были обсуждены деятельность миссии миротворческого корпуса Российской Федерации в Республике Арцах, вопрос армяно-российского сотрудничества в оборонной сфере, а также ряд вопросов, связанных с региональными проблемами.