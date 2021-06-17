Замминистра ТУИ с делегацией, возглавляемой послом Литвы, обсудил сотрудничество в сфере транспорта

16 июня заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Армении Армен Симонян принял делегацию во главе с послом Литовской Республики в Армении Ингой Станите-Толочкине. Как передает «Арменпресс», министерство ТУИ сообщает, что во встрече участие приняли литовские специалисты, прибывшие в Армению с трехдневным визитом в рамках экспертной программы «Безопасная транспортная система Армении», реализуемой Департаментом транспортной безопасности Литвы.

Приветствуя гостей, заместитель министра поблагодарил за ценную экспертную помощь, оказанную армянской стороне в рамках экспертной программы, запущенной в 2020 году. Он выразил уверенность, что продолжение программы будет способствовать дальнейшему развитию транспортного сектора Армении.

Высоко оценив оценку армянской стороны реализации программы и готовность к дальнейшему сотрудничеству, посол Инга Станите-Толочкине представила этапы реализации программы «Безопасная транспортная система Армении», реализуемой в рамках стратегического приоритета Литовской Республики, направленного на содействие развитию транспортных сфер в четырех странах Восточного партнерства: в Армении, в Молдове, в Грузии и в Украине. Посол также подчеркнула готовность Литвы поддержать усилия Армении по реализации положений Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве между ЕС и Арменией в области транспорта.

Член делегации, заместитель директора Департамента транспортной безопасности Литвы при Министерстве транспорта и коммуникаций Литвы Юстас Рашомавичюс, рассказывая о визите экспертов, обозначил конкретные направления и дальнейшее сотрудничество в области автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта.

В ходе встречи была достигнута договоренность в рамках программы, организовать визит специалистов профильного отраслевого Министерства ТУИ Армении в Литовскую Республику для ознакомления с литовским опытом в области регулирования транспортного сектора.