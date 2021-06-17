Азербайджанские военнослужащие украли с пастбища Верин Шоржа корову и теленка: ЗПЧ Армении

Ранним утром 16 июня, около 5:30 9 азербайджанских военнослужащих с пастбища Верин Шоржа украли корову и новорожденного теленка.

Об этом, как сообщает «Арменпресс», заявление распространил Защитник прав человека Армении Арман Татоян.

«На основании полученных сегодня сигналов тревоги Офис Защитника прав человека обнаружил, что ранним утром, около 05:30, пастух на пастбище села Верин Шоржа общины Варденис Гегаркуникской области был разбужен выстрелами азербайджанцев.

Проснувшись, он обнаружил, что азербайджанские солдаты стреляют в скотину, которая в то время находилась на пастбище, в непосредственной близости от его места жительства.

Подойдя к животным, он обнаружил, что там нет коровы и новорожденного теленка. Вскоре он заметил, что 9 вооруженных азербайджанских военнослужащих ведут корову и теленка на свои позиции. Вместе с другими пастухами они попытались вернуть животных, которые побежали к пастухам, однако азербайджанские солдаты открыли огонь по животным, ранив ногу коровы, не дали им добраться до пастухов. Стреляли и по пастухам.

Около 9:30, через четыре часа после кражи, пастухи заметили, что азербайджанские военнослужащие корову уже зарезали», - сообщил Омбудсмен.

Защитник прав человека Республики Армения заявляет, что эта кража произошла на суверенной территории Республики Армения. Обстоятельства, упомянутые в инциденте, были подтверждены всеми пастухами и проверены сотрудниками Защитника прав человека.

На этих пастбищах весной, летом и осенью живут десятки мирных жителей. Они пасут свой мелкий и крупный рогатый скот, эти места обычно именуются горными пастбищами. Люди живут здесь со своими семьями, и их право пасти животных на пастбищах закреплено в юридических документах и договорах с общиной.

Иными словами, азербайджанские военнослужащие совершают вопиющие преступные деяния с целью лишить граждан Республики Армения их права на жизнь, права на содержание домашнего скота и возможности получать семейный доход. Более того, они не вернули и тех животных, которые недавно также были похищены у граждан Республики Армения сел Кут, Верин Шоржа Гегаркуникской области, сел Аравус, Хнацах и др. Сюникской области.

Этот случай еще раз подтверждает, что защита прав населения Республики Армения от преступных действий вооруженных сил Азербайджана в срочном порядке требует наличия зоны безопасности», - говорится в заявлении Омбудсмена Армении.