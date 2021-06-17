Для заседания Национального собрания кворум вновь не обеспечен
Для проведения очередного заседания Национального собрания Армении кворум вновь не был обеспечен.
Как передает «Арменпресс», зарегистрировалось всего 7 депутатов.
Председательствующая на заседании Лена Назарян сообщила, что согласно регламенту Национального собрания, регистрация продолжается до регистрации необходимого количества депутатов, но не более 4 часов.
Кворум для проведения заседания Национального собрания не обеспечивается уже третий день.
Политические силы, представленные в Парламенте, в основном, проводят предвыборную кампанию.
В Армении 7 июня началась предвыборная кампания внеочередных парламентских выборов, которая продлится до 18 июня. Выборы пройдут 20 июня.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен