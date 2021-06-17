Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июнь

Для заседания Национального собрания кворум вновь не обеспечен

Для заседания Национального собрания кворум вновь не обеспечен

Для проведения очередного заседания Национального собрания Армении кворум вновь не был обеспечен.

Как передает «Арменпресс», зарегистрировалось всего 7 депутатов.

Председательствующая на заседании Лена Назарян сообщила, что согласно регламенту Национального собрания, регистрация продолжается до регистрации необходимого количества депутатов, но не более 4 часов.

Кворум для проведения заседания Национального собрания не обеспечивается уже третий день.

Политические силы, представленные в Парламенте, в основном, проводят предвыборную кампанию.

В Армении 7 июня началась предвыборная кампания внеочередных парламентских выборов, которая продлится до 18 июня. Выборы пройдут 20 июня.


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