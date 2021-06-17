Для заседания Национального собрания кворум вновь не обеспечен

Для проведения очередного заседания Национального собрания Армении кворум вновь не был обеспечен.

Как передает «Арменпресс», зарегистрировалось всего 7 депутатов.

Председательствующая на заседании Лена Назарян сообщила, что согласно регламенту Национального собрания, регистрация продолжается до регистрации необходимого количества депутатов, но не более 4 часов.

Кворум для проведения заседания Национального собрания не обеспечивается уже третий день.

Политические силы, представленные в Парламенте, в основном, проводят предвыборную кампанию.

В Армении 7 июня началась предвыборная кампания внеочередных парламентских выборов, которая продлится до 18 июня. Выборы пройдут 20 июня.