В администрации США заявили, что женевский саммит был конструктивным

Американское правительство считает, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве прошла в конструктивном ключе, а в отношениях между Москвой и Вашингтоном наметились сдвиги к лучшему. Об этом сообщил на специальном брифинге для журналистов в Женеве представитель администрации США высокого ранга.

По его словам, переговоры Путина и Байдена были "очень прямолинейными, <...> конструктивными, лишенными полемики, опирающимися на факты". "Я бы сказал, что, как вы слышали от президента [Байдена], есть продуктивное движение в нескольких сферах [отношений России и США], прежде всего [в виде] запуска процесса по стратегической стабильности, чтобы определить, можем ли мы изучить дополнительные меры контроля над вооружениями в тех областях, которые не охвачены существующими соглашениями. Точнее, существующим соглашением, поскольку у нас, по сути, имеется [только] Новый ДСНВ и его продление. Так что это и практично, и продуктивно", - подчеркнул американский чиновник,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Новым ДСНВ в Соединенных Штатах принято именовать российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В России его чаще всего называют в неофициальном порядке СНВ-3. В феврале Москва и Вашингтон продлили его на максимально возможные 5 лет - до 2026 года.

Стенограмму брифинга распространила в Вашингтоне пресс-служба Госдепартамента США.