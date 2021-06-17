МЧС Армении проведет учения в общине Паракар
18 июня в 10:00 в общине Паракар Областное спасательное управление Армавира проведет учения на тему «Организация укрытия при сигнале «Воздушная тревога» ». «Арменпресс» передает сообщение МЧС Армении о том, что в общине будет задействован сигнал воздушной тревоги.
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