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МЧС Армении проведет учения в общине Паракар

МЧС Армении проведет учения в общине Паракар

18 июня в 10:00 в общине Паракар Областное спасательное управление Армавира проведет учения на тему «Организация укрытия при сигнале «Воздушная тревога» ». «Арменпресс» передает сообщение МЧС Армении о том, что в общине будет задействован сигнал воздушной тревоги.


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