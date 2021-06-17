Все военнопленные должны быть немедленно возвращены: Нидерланды продолжат озвучивать этот вопрос

На заседании комиссии по внешним отношениям Парламента Нидерландов 16 июня, в числе других вопросов, между парламентариями и министром иностранных дел Сигрид Кааг развернулась детальная дискуссия вокруг азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха и ее дальнейших развитий. Как сообщает «Арменпресс», в ходе обсуждения депутаты, представляющие различные политические силы Нидерландов, задали главе МИД десятки вопросов о последствиях азербайджано-турецкой агрессии, прекращении сотрудничества ЕС-Азербайджан, введении санкций в отношении руководства Азербайджана, ликвидации последствий агрессии, провокационной роли Турции и о других подобных темах.

До заседания министр иностранных дел Нидерландов Сигрид Кааг, выполняя обязательства, взятые в ходе предыдущей дискуссии, направила в парламент 4-страничное письмо. В нем она обратилась к истории карабахского конфликта, к процессу урегулирования, к агрессии, развязанной против Республики Арцах, а также послевоенных событий.

В частности, в письме в парламент Сигрид Кааг подтвердила позицию Нидерландов в продвижении вопроса окончательного урегулирования конфликта путем совместных международных действий, добавив, что Нидерланды намерены продолжать свою работу в ЕС и в ОБСЕ. Кроме того, Сигрид Кааг подтвердила позицию голландской стороны, согласно которой все военнопленные должны быть немедленно возвращены, подчеркнув, что Нидерланды и впредь будут поднимать этот вопрос.

В письме Сигрид Кааг также упомянула и открытие так называемого «парка трофеев», отметив, что такие шаги провоцируют враждебность. Сигрид Кааг подтвердила важность сохранения культурного наследия, подчеркнув необходимость визита миссии ЮНЕСКО в регион, привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях и оказания гуманитарной помощи пострадавшим от конфликта, а также возможной помощи ЕС в вопросе демаркации границ и в укреплении доверия.