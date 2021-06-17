Предвыборная кампания, день 11: политические силы проведут акции информирования и митинги

Митинги, информационные акции, пресс-конференции. На 11-й день предвыборной кампании внеочередных парламентских выборов политические силы продолжат кампанию и в областях, и в столице. В выборах участвуют 25 политических сил: 21 партия и 4 блока.

«Арменпресс» представляет программу «Предвыборный хроникон».

Блок «Честь имею» в своем штабе в 12:00 проведет пресс-конференцию. Спикером выступит член блока Эдуард Шармазанов.

Партия «Просвещенная Армения» 11-й день кампании начнет в Ереване, в 11:00 у церкви Святого Григория Просветителя на улице Ерванда Кочара. Там же состоится встреча с журналистами.

Блок «Айастан» во главе со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном при участии других лидеров будет в Гегаркуникской области. Представители блока встретятся с избирателями: в 11:00 в Шорже, в 12:30 в Варденисе, в 14:50 в Мартуни, в 17:00 в Гаваре. Члены блока в 18:30 на площади г. Севана проведут митинг.

Партия «Гражданский договор» во главе с Николом Пашиняном в 20:00 будет на площади Республики Еревана. На главной площади столицы пройдет митинг.

Блок «Свободная Родина» 17 июня будет в Ширакской области. Встречи с избирателями пройдут в Артике в 11:00, в Маралике в 12:30, в Гюмри в 14:00. В 19:00 члены блока в Ереване, на площади Свободы дадут пресс-конференцию.

В рамках предвыборной кампании члены партии «Национально-демократический полюс» сегодня будут в Ереване, посетят Араратскую и Армавирскую области. Они будут работать несколькими группами. В 19:00 будут в административных районах Арабкир, Кентрон и Нубарашен. В 16:00 представители политической силы будут в Араратской области, в городе Масис, затем в 18:30 в Армавирской области, в городе Эчмиадзин.

Партия «Процветающая Армения», возглавляемая Гагиком Царукяном, 17 июня будет в Ереване. В 19:00 на площади Свободы эта политическая сила проведет предвыборную встречу-митинг.

Предвыборная кампания внеочередных парламентских выборов, назначенных на 20 июня, продлится до 24:00 18 июня. Электронное голосование началось 11 июня в 08:00 и продлилось до 20:00 13 июня. Кандидаты, партии, партийные блоки или партии-члены блока заявление о самоотводе могут представить до 18:00 10 июня.

Избиратели на избирательных участках должны получить бюллетени, соответствующие числу участвующих политических сил, выбрать лишь один из них, положить в конверт и бросить в урну для голосования. Избиратели на бюллетене не должны делать каких-либо отметок.