Цены на цветные металлы - 16-06-21

ЛОНДОН, 17 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 16 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.15% и составила 2449.50 долларов США, цена на медь снизилась на 3.50% и составила 9587.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.00% и составила 2185.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.02% и составила 17938.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.41% и составила 31217.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.83% и составила 3002.00 долларов США, цена на молибден выросла на 6.26% и составила 44159.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 42535.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.