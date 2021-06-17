Евро-2020: Италия обыграла Швейцарию и вышла в 1/8 финала чемпионата Европы

Во втором матче второго тура группы А чемпионата Европы по футболу Италия сыграла со Швейцарией.

Как сообщает «Арменпресс», на 18-й минуте первой половины игры, прошедшей на Олимпийском стадионе в Риме, Италия смогла вырваться вперед. После углового удара Джорджо Кьеллини рукой отправил мяч в ворота соперника. Судьи мяч не засчитывали. Но спустя несколько минут Италии все же удалось вырваться вперед. На 26-й минуте отличился Мануэль Локателли. Во втором тайме итальянцы сохранили свое территориальное преимущество. На 52-й минуте Локателли оформил дубль. К концу игры Италия забила и третий гол. Дальним ударом отличился Чиро Иммобиле.

Матч Италия-Швейцария завершился со счетом: 3:0.

В третьем туре 20 июня Уэльс будет соревноваться с Италией, Турция со Швейцарией. Лидером группы А является Италия с 6 очками. На втором месте Уэльс с 4 очками. Швейцарич имеет 1 очко. Турция замыкает группу, у нее нет ни одного очка.