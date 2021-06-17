Следственный комитет Армении назвал количество без вести пропавших лиц

По состоянию на 16 июня 2021 года количество без вести пропавших военнослужащих и гражданских лиц составляет 275 человек. Об этом сообщает Следственный комитет Республики Армения. Как передает «Арменпресс», в сообщении, распространенном Следственным комитетом говорится: «Управление уголовного розыска Следственного комитета Республики Армения с 27 сентября 2020 года ведет предварительное расследование уголовного дела возбужденного по фактам, проявленным во время агрессивной войны, развязанной против Республики Арцах военно-политическим руководством Азербайджанской Республики с использованием наемников, завербованных для боевых действий, с применением запрещенных методов ведения войны, без различения мирных жителей от военнослужащих. Во время военных действий систематически осуществлялись преднамеренные нарушения международного гуманитарного права, преднамеренные, целенаправленные нападения на гражданское население мирных населенных пунктов Республики Арцах, в частности, наносились удары по гражданскому населению и по гражданским инфраструктурам. Уголовное дело возбуждено по фактам: невыполнения законного приказа командира, полученного в установленном порядке, проявления халатности со стороны командира или должностного лица при исполнении воинской службы, добровольного ухода с поле боя или из воинской части с места прохождения службы, или отказа от использования оружия.

Орган, ведущий производство, проводит расследование с целью установления местонахождения без вести пропавших военнослужащих и гражданских лиц вследствие акта агрессии.

По состоянию на 16 июня 2021 года количество без вести пропавших военнослужащих и гражданских лиц составляет 275 человек».

Комитет сообщает, что в рамках уголовного производства лицо перестает считаться неизвестным, если в результате других следственных действий будет получена фактическая информация о его смерти или станет известно местонахождение лица.

Согласно сведению на сайте комитета от 16 июня 2021 года, циркулирующая в прессе информация о количестве без вести пропавших военнослужащих и гражданских лиц относится к финансовой отчетности о денежных компенсациях, выплаченных семьям без вести пропавших военнослужащих, что не отражает количество без вести пропавших военнослужащих и других лиц.

«В частности, следует отметить, что отношения, связанные с возмещением вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих вследствие военных действий, порядок и условия создания и деятельности Фонда страхования военнослужащих, мероприятия по содействию семьям военнослужащих, пропавших без вести вследствие военных действий, и порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты, установлены Законом Республики Армения «О возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при защите Республики Армения» в утвержденном порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям военнослужащих, пропавших без вести в результате военных действий, развязанных Азербайджаном 27 сентября 2020 года, постановлениями правительства Республики Армения от 10 декабря 2020 года N180-Л «Об утверждении порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям военнослужащих, пропавших без вести в результате военных действий, развязанных Азербайджаном 27 сентября 2020 года», согласно которым без вести пропавшие военнослужащие приобретают статус бенефициара фонда в результате проверки соответствующих данных, которые обобщаются служащими Главного управления по здравоохранению и социальной защите военнослужащих Министерства обороны Республики Армения и направляются в Фонд страхования военнослужащих. В результате указанных мероприятий лицо перестает считаться без вести пропавшим и приобретает статус бенефициара фонда», - говорится в заявлении комитета.