Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июнь

Юные боксеры начинают борьбу на чемпионате Европы

Юные боксеры начинают борьбу на чемпионате Европы

Члены молодежной сборной Армении по боксу начинают бои в рамках чемпионата Европы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация бокса Армении. 17 июня в Италии стартует чемпионат Европы по боксу среди молодежи до 22 лет. В день открытия соревнований на ринг выйдет Армен Машакарян (69 кг), который поборется с Питером Куком, представляющим Швецию. Мужская сборная Армении под руководством Карена Агамаляна участвует на чемпионате, имея в составе 8 спортсменов и 2 спортсменок женской команды.


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