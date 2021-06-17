Юные боксеры начинают борьбу на чемпионате Европы

Члены молодежной сборной Армении по боксу начинают бои в рамках чемпионата Европы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация бокса Армении. 17 июня в Италии стартует чемпионат Европы по боксу среди молодежи до 22 лет. В день открытия соревнований на ринг выйдет Армен Машакарян (69 кг), который поборется с Питером Куком, представляющим Швецию. Мужская сборная Армении под руководством Карена Агамаляна участвует на чемпионате, имея в составе 8 спортсменов и 2 спортсменок женской команды.