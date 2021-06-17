Газета «Айастани Анрапетутюн»: Взаимодополняющие экология и экономика

«Экология и экономика - это две спаянные сферы. Если положительные сдвиги в экономике не идут рука об руку с экологией, в конце мы подсчитаем убытки. Если экономический интерес противоположен природе, в конце не бывает победителя, включая и того, кто в данный момент получил экономическую выгоду.

Осознают ли политические силы, участвующие во внеочередных выборах в Национальное собрание, роль экологии в развитии страны и экономики? Судя по предвыборным программам, мягко говоря, маловато. Некоторые силы даже не включили сферу охраны природы в свою деятельность. Некоторые добавили пару выражений, относящихся к слову «эко», и двинулись дальше. Есть и такие силы, которые и обещают, и указывают, что делать и в каком направлении.

Между прочим, для некоторых сил экономические программы являются врагами природы, они не находят способов совместить экономику и экологию, тем самым показывая, что они не понимают всю глубину экологии и не представляют себе и экономику».

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