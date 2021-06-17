Газета «Айастани Анрапетутюн»: Геноцид армян и проблема Арцаха - ключевые вопросы

«Внешняя политика - один из первейших индикаторов государственного суверенитета. В последнее время в контексте геополитических изменений и, в частности, ситуации, сложившейся после второй Арцахской войны, стало важным переосмыслить внешнюю политику Армении и использовать более гибкую дипломатию. Ежедневная газета «Айастани Анрапетутюн» представляет мнения политических сил, участвующих в предстоящих внеочередных парламентских выборах, в сфере внешней политики.

Политические силы в основном придают значение и особо подчеркивают необходимость поддерживать и углублять связи с Россией, как со стратегическим союзником. Исходя из геополитических интересов и интересов Армении, политические силы также придают большое значение развитию и углублению отношений и с рядом других стран: США, Франции, Ирана, Китая, Индии, ЕС, Грузии, Азии и со странами арабского мира.

Повестка дня международного признания и осуждения Геноцида армян также входит в число внешнеполитических приоритетов сил, участвующих в парламентских выборах, а также вопрос справедливого решения нагорно-карабахского конфликта на основе права на самоопределение».

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.