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Идем продолжить незавершенное дело. Кочарян пообещал благоустроить жизнь гюмрийцев

Идем продолжить незавершенное дело. Кочарян пообещал благоустроить жизнь гюмрийцев

Второй президент Армении Роберт Кочарян, возглавляющий предвыборный список блока «Айастан», заявил на митинге в Гюмри, что их политическая сила идет на выборы, чтобы продолжить незавершенное дело  и благоустроить жизнь  граждан. 

Как  передает Арменпресс, Кочарян сказал, что хотя он и не гюмриец,   никогда не жил в Гюмри, но за десять лет выяснилось, что часть его сердца осталась в Гюмри.  

«Первый раз я приехал в Гюмри в 1997 году, тогда я был новоназначенным премьер-министром. Ситуация была такой, что я поклялся себе, что мы должны изменить облик этого города, мы должны восстановить город, о котором я всегда слышал: очарование Гюмри,  его   юмор, чувство чести и достоинства гюмрийцев. И сегодня, гуляя по городу, могу сказать, что узнаю все здания, даже помню, когда какое здание построено, кто строитель.  Иногда мне кажется (даже не знаю, как это вышло), что я знаю Гюмри лучше, чем Степанакерт», - сказал Кочарян.  

Второй президент Республики Армения заверил, что они будут пропорционально развивать разные регионы Армении. 

«Мне было очень приятно  знать, слышать и видеть, что Гюмри становится туристическим центром. И у вас действительно есть такой потенциал. Мы, как единая политическая единица, уверены, что   идем к власти,  чтобы усилить вашу власть, чтобы продвигать  вперед, развивать страну, принести  солидарность для всех. Это наша цель», - заключил Кочарян. 


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