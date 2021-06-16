Идем продолжить незавершенное дело. Кочарян пообещал благоустроить жизнь гюмрийцев

Второй президент Армении Роберт Кочарян, возглавляющий предвыборный список блока «Айастан», заявил на митинге в Гюмри, что их политическая сила идет на выборы, чтобы продолжить незавершенное дело и благоустроить жизнь граждан.

Как передает Арменпресс, Кочарян сказал, что хотя он и не гюмриец, никогда не жил в Гюмри, но за десять лет выяснилось, что часть его сердца осталась в Гюмри.

«Первый раз я приехал в Гюмри в 1997 году, тогда я был новоназначенным премьер-министром. Ситуация была такой, что я поклялся себе, что мы должны изменить облик этого города, мы должны восстановить город, о котором я всегда слышал: очарование Гюмри, его юмор, чувство чести и достоинства гюмрийцев. И сегодня, гуляя по городу, могу сказать, что узнаю все здания, даже помню, когда какое здание построено, кто строитель. Иногда мне кажется (даже не знаю, как это вышло), что я знаю Гюмри лучше, чем Степанакерт», - сказал Кочарян.

Второй президент Республики Армения заверил, что они будут пропорционально развивать разные регионы Армении.

«Мне было очень приятно знать, слышать и видеть, что Гюмри становится туристическим центром. И у вас действительно есть такой потенциал. Мы, как единая политическая единица, уверены, что идем к власти, чтобы усилить вашу власть, чтобы продвигать вперед, развивать страну, принести солидарность для всех. Это наша цель», - заключил Кочарян.