На встрече Путина с Байденом обсуждались и региональные конфликты

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с его американским коллегой Джо Байденом прошли хорошо.

Как передает Арменпресс, об этом Путин заявил на пресс-конференции.

Путин сказал, что они с Джо Байденом обсудили стратегическую стабильность, торговые отношения, региональную безопасность и кибербезопасность.

«Наверно, в целом все знакомы с темами: стратегическая стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения. Да, мы говорили и о сотрудничестве в Арктике», - сказал Путин.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена длились в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв.