На встрече Путина с Байденом обсуждались и региональные конфликты
20:09, 16 Июнь, 2021
Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с его американским коллегой Джо Байденом прошли хорошо.
Как передает Арменпресс, об этом Путин заявил на пресс-конференции.
Путин сказал, что они с Джо Байденом обсудили стратегическую стабильность, торговые отношения, региональную безопасность и кибербезопасность.
«Наверно, в целом все знакомы с темами: стратегическая стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения. Да, мы говорили и о сотрудничестве в Арктике», - сказал Путин.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена длились в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв.
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