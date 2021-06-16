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На встрече Путина с Байденом обсуждались и региональные конфликты

На встрече Путина с Байденом обсуждались и региональные конфликты

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с его американским коллегой Джо Байденом прошли хорошо. 

Как  передает Арменпресс, об этом Путин заявил на пресс-конференции. 

Путин сказал, что они с  Джо Байденом обсудили стратегическую стабильность, торговые отношения, региональную безопасность и кибербезопасность. 

«Наверно, в целом все знакомы с  темами: стратегическая стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения.  Да, мы говорили и о сотрудничестве в Арктике», - сказал Путин. 

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена длились в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв.


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