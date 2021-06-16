Завершилась встреча Владимира Путина и Джо Байдена

Встреча президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом завершилась в узком и расширенном составе, которые, в общей сложности, длились 4,5 часа, включая перерыв.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Встреча двух лидеров состоялась на вилле La Grange в Женеве.

Перед саммитом Путин провел краткую беседу с президентом Швейцарии Ги Пармеленом, после чего лидеры трех стран сфотографировались вместе.