Завершилась встреча Владимира Путина и Джо Байдена
20:02, 16 Июнь, 2021
Встреча президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом завершилась в узком и расширенном составе, которые, в общей сложности, длились 4,5 часа, включая перерыв.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.
Встреча двух лидеров состоялась на вилле La Grange в Женеве.
Перед саммитом Путин провел краткую беседу с президентом Швейцарии Ги Пармеленом, после чего лидеры трех стран сфотографировались вместе.
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