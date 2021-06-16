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Завершилась встреча Владимира Путина и Джо Байдена

Завершилась встреча Владимира Путина и Джо Байдена

Встреча президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом завершилась в узком и расширенном составе, которые, в общей сложности, длились 4,5 часа, включая перерыв. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости. 

Встреча двух лидеров состоялась на вилле La Grange в Женеве. 

Перед саммитом Путин провел краткую беседу с президентом Швейцарии Ги Пармеленом, после чего лидеры трех стран сфотографировались вместе.


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